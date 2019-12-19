3 yıldır kayıp olan kişinin ağabeyinin bahçesinde insan kemikleri bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 yıldır kayıp olan kişinin ağabeyinin bahçesinde insan kemikleri bulundu - Son Dakika

3 yıldır kayıp olan kişinin ağabeyinin bahçesinde insan kemikleri bulundu

6 saat önce

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde, 3 yıldır kayıp olan Selahattin Karakuş'u (31) bulmak için yürütülen çalışmalarda yengesi M. ve ağabeyi B. Karakuş gözaltına alındı.

3 yıldır kayıp olan kişinin ağabeyinin bahçesinde insan kemikleri bulundu, System.String[]

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde, 3 yıldır kayıp olan Selahattin Karakuş'u (31) bulmak için yürütülen çalışmalarda yengesi M. ve ağabeyi B. Karakuş gözaltına alındı. Çiftin bahçesinde arama yapan jandarma, foseptikte insan kemikleri buldu. Kemiklerin Karakuş'a ait olduğu tahmin ediliyor.

İlçenin Gaziler köyünde oturan ve Temmuz 2016 yılından beri kayıp olan Selahattin Karakuş'u, bulmak için Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında, bu kişinin aynı köyde oturan ağabeyi B. ve yengesi M. gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, şüphelilerin ifadesi ve toplanan deliller doğrultusunda, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye, belediye görevlileriyle birlikte söz konusu çiftin köyünde inceleme yaptı. Çiftin evinin bahçesindeki foseptikte, polis ve jandarmaya ait ceset arama köpekleri, iş makinesi ve vidanjör desteğinde arama gerçekleştirildi.Arama sonucu foseptikte kemikler bulundu. Yapılan incelemede insana ait olduğu belirlenen kemiklerin 3 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü değerlendirilen Selahattin Karakuş'a ait olabileceği tahmin ediliyor. Kemiklerin kesin olarak kime ait olduğu ise yapılacak DNA testi sonucunda belirlenecek.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Tuzluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:44 Kaynak: DHA
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