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3 yıldır köylüler ulaşımlarını sandallarla sağlıyor

2 saat önce

3 yıldır köylüler ulaşımlarını sandallarla sağlıyor Köylüler selde yıkılan köprülerinin yapılmasını istiyorBARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Göçkündemirci köyünde 13 Ağustos 2016 yılında meydana gelen sel felaketinde yıkılan köprünün yapılmaması nedeniyle köylüler ulaşımlarını...

3 yıldır köylüler ulaşımlarını sandallarla sağlıyor
Köylüler selde yıkılan köprülerinin yapılmasını istiyor
BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Göçkündemirci köyünde 13 Ağustos 2016 yılında meydana gelen sel felaketinde yıkılan köprünün yapılmaması nedeniyle köylüler ulaşımlarını sandallarla sağlıyor.
Amasra'nın Göçkündemirci köyünde 3 yıl önce meydana gelen sel sonrası köyün iki yakasını birleştiren köprü yıkılmıştı. Yıkılan köprü nedeniyle 78 haneli köyü ikiye bölünerek büyük kısmı nehrin diğer kısmında kalan köylüler sandallarla köyün diğer yakasına ulaşım sağlıyor.
Köy Muhtarı Recep Erkan, 3 yıldır mağdur olduklarını söyleyerek, " Gelen turistler bile geri dönüyor. Muhtar olarak bütün yetkililere yazı yazdık ama bir türlü sonuç alamadık. 3 yıldır karşıdan sandalla geçiyoruz ve çok mağduruz. 78 haneli köyün büyük kısmı diğer tarafta kaldı. Acil bir durum olduğundan ya sandalla yada yüzerek geçiyorlar. Dağın diğer yamacından gelen uzak bir yol var ama, bu işimizi görmüyor. Yetkililerden isteğimiz köprümüzün yapılması. Deniz kıyısı olan bir köyüz ama köprü olmadığından diğer tarafa geçiş olmayınca da gelen turist durmuyor ve gidiyor" dedi.
3 yıldır köylüler ulaşımlarını sandallarla sağlıyor
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:24 Kaynak: İHA
bartın, 13 ağustos, amasra, Güncel
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