3 yıldır kurduğu hayaline 14 Şubat'ta kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 yıldır kurduğu hayaline 14 Şubat'ta kavuştu - Son Dakika

3 yıldır kurduğu hayaline 14 Şubat'ta kavuştu

6 saat önce

Karabük'te, 3 yıldır birlikte olan Sevde ve Serkan çifti, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah kıyarak dünya evine girdi.

3 yıldır kurduğu hayaline 14 Şubat'ta kavuştu, System.String[]

Karabük'te, 3 yıldır birlikte olan Sevde ve Serkan çifti, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah kıyarak dünya evine girdi.


14 Şubat Sevgililer Günü'nü özel bir gün haline getirmek isteyen 4 çiftin nikahı Karabük Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyıldı. Bin 124 gündür birlikte olan Sevde Alaca ve Serkan Akhan, aylar öncesinden randevu alarak Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirdi. Düzenlenen nikah törende nikah memurunun "Hiç bir baskı altına kalmadan, kendi hür ve iradenizle Sevde Alaca ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna Serkan Akhan'ın "Bin 124 gündür bugünü bekliyorum. Tabi ki de hayırlısıyla evet" diye verdiği cevap gelinde kısa süre tedirginliğe yol açarken, gülüşmelere neden oldu. Nikahın ardından nikah memuru evlilik cüzdanını geline teslim etti.


Sevde Akhan, evlilik yıl dönümlerini tüm dünyanın kutlamasını istedikleri için 14 Şubat'ı seçtiklerini söyledi.


Bin 124 gündür 14 Şubat'ta nikah kıymayı beklediklerini ifade eden Serkan Akhan, 14 Şubat'ta nikah kıyma kararını eşiyle birlikte aldıklarını kaydetti.


Seda ve Ömer Şen çifti de 14 Şubat Sevgililer Günü'nü nikah günü olarak seçti. Şen çifti de nikahlarının özel bir gün olması nedeniyle bugünü seçtiklerini belirtti. - KARABÜK

Sevgililer Günü, Karabük, Alaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:09 Kaynak: İHA
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