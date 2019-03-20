Son Dakika Haberleri: 3 Yıllık Evli Genç Kadın Canına Kıydı

3 Yıllık Evli Genç Kadın Canına Kıydı

47 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 21 yaşındaki evli kadın, evinin tavanına asılı halde bulundu.

3 Yıllık Evli Genç Kadın Canına Kıydı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 21 yaşındaki evli kadın, evinin tavanına asılı halde bulundu. Genç kadının cansız bedeni eve geç saatlerde gelen eşi tarafından bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde Turgutlu'nun Albayrak Mahallesi Burçak Sokak üzerinde meydana geldi. 3 yıllık evli olduğu öğrenilen 21 yaşındaki H.G. iddiaya göre evde kimsenin olmadığı anda kendisini evlerinin tavanına astı. Eve geç saatlerde dönen K.G., eşi H.G.'nin tavana asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:50 Kaynak: İHA

Manisa, Turgutlu, Genç, 3. Sayfa
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