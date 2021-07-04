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3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk"un dolandırıcılık macerası, Bursa'daki bodrum katında başlamış - Son Dakika

3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk"un dolandırıcılık macerası, Bursa'daki bodrum katında başlamış

04.07.2021 08:30

3 yıllık firar sonrasında dün Brezilya Sao Paulo'da teslim olan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, Türk polisi tarafından dün akşam tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi. Kendisini bekleyen ekiplerin gözaltına aldığı Aydın, yargılama süreci başlamadan önce 4 gün boyunca gözaltında kalacak. 500 milyon liralık vurgun yapıp aylarca lüks yatlarda sefa süren Aydın'ın tüm serüveninin Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evin bodrum katında başladığı ve bütün planları bu evde yaptığı öğrenildi.

Çiftlik Bank üzerinden 77 bin kişiden 500 milyon lira vurgun yaparak yurt dışına kaçan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, teslim olacağına yönelik açıklamasının ardından dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'ye getirildi. Aydın'ın, Bursa'da bir bodrum katta başlayan Çiftlik Bank macerası, 3 yıllık firarın ardından dün sona erdi.

BÜTÜN PLANLAR BODRUM KATINDAKİ DAİREDE YAPILDI

Mehmet Aydın Çiftlik Bank'ı, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evin bodrum katında kurdu. Bütün yazılımlar ve teknik detaylar bu evde planlandı. Sonradan Tosuncuk adıyla anılacak olan Mehmet Aydın, 1 milyardan fazla para topladığı dolandırıcılık sürecini, burada 2016'nın ağustos ayında başlattı. Küçük bir karargâh gibi kullandığı evden devasa bir finansal çarka dönüşecek yapıyı sevk ve idare etti.

3 yıllık firarına ardından Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk'un dolandırıcılık serüveni Bursa'daki bu bodrum katta başlamış

GARSONLUK YAPIYORDU

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine; Mehmet Aydın bu dönemde hem garsonluk yapıyor hem de yine kendi kurduğu bir iddia sitesiyle meşgul oluyordu. Eşi Sıla Aydın'ın savcıya anlattığına göre, maddi durumu iyi değildi. Çiftlik Bank sistemini kurduktan kısa bir süre sonra paralar akmaya başladı. Aydın'ın bu evde altyapısını kurduğu sisteme ilk parayı 16 yaşındaki bir çocuk yatırdı. Çiftlik Bank'a ilk gelen bu para 4 bin liraydı. Daha sonra gelen paralar, kısa sürede günlük 30 bin liraya kadar yükseldi.

EVE GETİRDİĞİ RAKİBİNDEN ZORLA YAZILIM ŞİFRELERİ ALMIŞ

Paralar doğrudan Mehmet Aydın'ın şahsi hesabına geliyordu. İlk başlarda gelen para günübirlik harcanıyordu. Sonra, bu çarkın çok iyi döndüğü anlaşılınca sisteme daha da yatırımlar yapıldı ve teknik altyapı iyice güçlendirildi. Yeni açılımlarla daha geniş kitlelere ulaşıldı. Mehmet Aydın, ailesiyle kaldığı bu evi başlarda ofis gibi kullanıyordu. Evlendikten sonra kendi evine taşındı. Ardından da bir ofis tuttu. Ama işleri daha da büyüyene kadar bu eve gelip gitmeye devam etti. Komşuları onu 'sessiz, sakin, kendi halinde' biri olarak hatırlıyor. Ancak hakkındaki ilk davalardan biri, zorla bu eve getirdiği bir rakibinden zorla yazılım şifreleri almasına ilişkin.

"ANNESİ EVİ BOŞALTTI"

Bir komşusu "Sık sık gelir giderdi annesini görmek için" diyor. Çiftlik Bank olayları gündeme gelince bu ev satılmış ve anne de başka bir yere taşınmış. Komşuları Aydın'ın annesinin nereye taşındığını bilmiyor.

HER ŞEYİ BU EVDE PLANLAMIŞ

Aydın'ın Osmangazi ilçesindeki bir mahallede bulunan evin sokağı, dışarıdan göçle gelenlerle dolu. Bodrum kattaki 80 metrekarelik evin kaldırıma bakan sadece bir penceresi var. Güneş ışığını gören tek nokta da burası.

3 yıllık firarına ardından Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk'un dolandırıcılık serüveni Bursa'daki bu bodrum katta başlamış

DÜN AKŞAM TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Brezilya, 40 günü bulan iade prosedürü yerine Türkiye'nin 3 önerisinden biri olan "Tutuklamadan sınır dışı prosedürüyle bize teslim edin" teklifini kabul etti. Aydın'ı Ankara'dan giden üç kişilik ekibe teslim etti. Mehmet Aydın'ın getirildiği Brezilya Sao Paulo'dan havalanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait TK-0016 sefer sayılı uçak dün gece saat 22.05'te İstanbul Havalimanı'na indi.

3 yıllık firarına ardından Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk'un dolandırıcılık serüveni Bursa'daki bu bodrum katta başlamış

4 GÜN GÖZALTISÜRESİ VERİLDİ

Havalimanında bekleyen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ı hakkındaki soruşturma ve dava kapsamında uçakta gözaltına aldı. Uçaktan elleri önden kelepçeli indirilen Aydın, havalimanındaki Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından havalimanındaki Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet binasına, buradan da sorgulanacağı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4 gün gözaltı süresi verdiği Aydın, Mali Şube'de sorgulandıktan sonra savcılığa sevk edilecek.

3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen Tosuncuk un dolandırıcılık macerası, Bursa'daki bodrum katında başlamış

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Son Dakika Güncel 3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk'un dolandırıcılık macerası, Bursa'daki bodrum katında başlamış - Son Dakika


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