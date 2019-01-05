3 Yıllık Hayali Kosgeb Desteği Sayesinde Gerçek Oldu

Kastamonu
'da yaşayan bir çocuk annesi kadın, KOSGEB'den aldığı destekle 3 yıllık hayalini gerçekleştirerek kendi işinin patronu oldu.
Kastamonu'da Kız Meslek Lisesinden mezun olduktan sonra yemek konusunda 6 yıl boyunca Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik görevi yürüten Ayşe Cemile Vural, severek yaptığı mesleğini kendi işi haline dönüştürme hayalini gerçeğe dönüştürdü. Lise yıllarından itibaren mutfağa ilgisi olan bir çocuk annesi Vural, 3 yıl önce kurduğu hayali için kazandığı parayla birikim yapmaya başladı. Kendi birikimleriyle KOSGEB'e başvuran Vural, aldığı destekle kendi restoranını açarak hayalini gerçekleştirdi.
"Böyle bir iş yeri açmak benim hayalimdi"
Açtığı iş yerinin hayaliyle yıllarca yaşadığını anlatan Ayşe Cemile Vural, "Evliyim, üniversite 3'üncü sınıfa giden bir genç annesiyim. İşletmem yaklaşık 3 yıl önce açıldı. Tabi bunun kararı çok önceden verilmişti. Böyle bir iş yeri açmak benim hayalimdi. Öncelikle kız meslek lisesi mezunu olmaktan gurur duyduğumu belirtmek isterim, meslek lisesi çıkışlı biri olarak. Daha sonra halk eğitimlerde ilimiz merkez ve Taşköprü
ilçesinde olmak üzere usta öğretici olarak görev yaptım. Aldığım birikimle, tecrübelerimle bu iş yerini açmaya karar verdim. Eşimin desteği, kendi çabalarım ve devletimizin KOSGEB desteğiyle böyle bir işletme açtım" dedi.
"İşin başında olursanız çok daha başarılı işler ortaya çıkarabiliyoruz"
Üç yıldır yoğun tempoyla çalıştığını belirten Vural, "Yaklaşık üç yıldır da erken saatlerde gelip akşam geç saatlere kadar yoğun çalışma temposuyla işletmemi işletiyorum. Yeterince tanındığımı düşünüyorum. Çok güzel geri dönüşler oluyor. Çok mutluyum. Bu işleri yapmak isteyen hanım arkadaşlara tavsiyem hem girişimcilik yapmak istiyorlarsa istediklerinden ziyade bildikleri bir işi yapmalarını tavsiye ederim çünkü bir işletmede hem usta olup hem çalışanı olmanız gerekiyor. İşin başında olursanız çok daha verimli çok daha başarılı işler ortaya çıkarabiliyoruz" şeklinde konuştu.
KOSGEB müdüründen Kastamonulu kadınlara girişimcilik çağrısı
Ayşe Cemile Vural'ın kendilerine müracaat ettiğinde hayali olan bir butik işletme açmak istediğini söylediğine dikkat çeken KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol, " Ayşe Hanım
, girişimcilik desteğinden yararlanmak üzere kurumumuza başvuruda bulundu. Ayşe Hanım mesleği ile ilgili önceden tecrübeler edinmiş. İşletmesi ve ticari faaliyeti yokken bize başvurdu. Şu anda kendi bölgesinde çok takdirle karşılanan, müşteri kitlesi tarafından sevilen Ayşe Abla diye nitelendirilen kişi olarak bölgesinde butik bir işletme üzerinde faaliyetlerini devam ettiriyor. Başarılı bir bayan girişimcimiz. Biz Ayşe Hanımın üzerinden bütün Kastamonu'daki kadın girişimci adaylarımızı da çağrıda bulunuyorum. Mutlaka yapmayı düşündükleriyle ilgili faaliyetlere girsinler. Bizde KOSGEB olarak onları desteklemeye hazırız" ifadelerini kullandı.
"Desteklenen girişimcilerimizden yüzde 50'si de bayan girişimci"
Kastamonu'da desteklenen girişimcilerden yüzde 50'sinin kadın girişimci olduğuna değinen Nevzat Erol sözlerini şöyle sürdürdü:
"Desteklenen girişimcilerimizden yüzde 50'si de bayan girişimci. Bu manada baktığımız zaman Kastamonulu kadınların çok girişimcilik fikirleriyle iş hayatına girmekte cesaretli olduklarını düşünüyorum. 2019'da da girişimcilik desteğimiz devam edecek ama bir farklı uygulamamız var. Özellikle imalat sektörünün öncelikli olarak tutuyoruz. Girişimcilerimizin de imalat sektöründe bir takım iş fikirleriyle bize gelmelerini bekliyoruz. Bu noktada hem KOSGEB olarak kuruluşlarla her türlü bilgilendirme her türlü katkı vermeye hazırız. Tabi artık gelişen ve değişen dünyada özellikle ülkemizin de yaşanan durumlara baktığımız da kısa bir imalat olsun yer alma konusu önem arz ediyor. Kastamonu'da da özellikle orta ve ileri teknoloji de imalatın artmasını bekliyoruz. Burada da yine bayanlarımızın katkısını önemsiyoruz. İnşallah başarılı faaliyetleri olur. Biz de bunları destekleriz." - KASTAMONU