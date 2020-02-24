3 yunus karaya vurdu - Son Dakika

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 3 yunus karaya vurdu.

İlçe Emniyet Amirliği ile Karasu ve Kocaali İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Alandere Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Islakağzı mevkisindeki kumsalda ölü yunuslar bulunduğu ihbarı üzerine, olay yerinde inceleme yaptı.

Ekipler, ölmüş 3 yunusun derilerinde, balıkçı ağına takılmaları nedeniyle çiziklerin bulunduğunu, ağa takılan yunusların suyun altında uzun süre nefessiz kaldığı için boğulduğunu belirledi.

Yunusların kuyruk ve yüzgeçlerinde bulunan kesiklerin ağdan kurtarmak amacıyla balıkçılar tarafından kesilmiş olabileceği, ağız ve derilerin bazı bölümlerinde geniş yaraların ve deri üzerindeki deliklerin denizde veya karada yabani kuşlar tarafından yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Yunusların, incelemelerin ardından Kocaali Belediye Başkanlığınca gömülerek imha edildiği öğrenildi.