30.05.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...



13: 00 GK1 Busan I Park - Suwon Samsung Bluewings



13: 00 GK1 Gwangju FC - Ulsan Hora-I



14: 00 AL2 Holstein Kiel - Arminia Bielefeld



14: 00 AL2 Karlsruhe - Saint Pauli



14: 00 AL2 Nürnberg - Bochum



14: 00 AL2 Sandhausen - Hannover 96



16: 30 AL1 Hertha Berlin - Augsburg



16: 30 AL1 Mainz - Hoffenheim



16: 30 AL1 Schalke 04 - Werder Bremen



16: 30 AL1 Wolfsburg - Eintracht Frankfurt



17: 00 LP Andreev, Danila - Rakhmanov, Viktor



17: 00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Nemashkalo, Vladimir



17: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Kirilenko, Andrey



17: 30 LP Bazilevsky, Vitaly - Volkov, Aleksandr Dmitrie



17: 30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Pinkovskii, Pavel



17: 30 LP Ogay, Sergey - Molodtsov, Denis



19: 00 LP Matveev, Igor - Vladimirovich Vahnin, Geo



19: 00 LP Novikov, Ilya - Ramenskiy, Igor



19: 00 LP Safonov, Vladimir - Pravednov, Andrey



19: 30 AL1 Bayern Münih - F. Düsseldorf



19: 30 LP Zhulyabin, Vladimir - Menshikov, Andrey 20: 00 LP Pravednov, Andrey - Serebrennikov, Alexandr 20: 00 LP Ramenskiy, Igor - Zhulyabin, Vladimir 20: 30 LP Arutiunyan, Artem - Matveev, Igor



20: 30 LP Menshikov, Andrey - Novikov, Ilya



21: 00 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei 21: 30 LP Pravednov, Andrey - Shagarov, Oleg



21: 30 LP Ramenskiy, Igor - Menshikov, Andrey



Bayern, Dortmund'u deplasmanda geçerek Bundesliga'nın zirvesinde farkı açtı ancak henüz her şey bitmiş değil! Zirvenin hemen altında RB Leipzig, Leverkusen ve M 'Gladbach'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma savaşı sürüyor... Leverkusen dün akşam kazanıp rahat nefes aldı, peki ya diğerleri buna nasıl tepki verecek?



Son olarak Türk Derbisi'nde, Schalke'ye karşı gülen taraf Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Düsseldorf olmuştu...



Güney Kore'de zirve hedefindeki Ulsan, son sıradaki Gwangju'ya konuk olacak... Geçtiğimiz hafta sonu Stuttgart'ı deviren Holstein Kiel, bu sefer de 2. Bundesliga'nın zirvesindeki Bielefeld'e çelme takabilecek mi?



Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!











