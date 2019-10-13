Son Dakika Haberleri: "30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı."
Son Dakika Güncel '30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı.'

"30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı."

1 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı.

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı."

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
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