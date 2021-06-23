30 ADET NARENCİYE AĞACI KÜL OLDU - Son Dakika

30 ADET NARENCİYE AĞACI KÜL OLDU

MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen yangında 30 adet narenciye ağacı kül okurken yaklaşık 5 dönüm kargılık alan ise kullanılamaz hale geldi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen yangında 30 adet narenciye ağacı kül okurken yaklaşık 5 dönüm kargılık alan ise kullanılamaz hale geldi. İlçeye bağlı Bağlar mahallesi otoyol bağlantı noktasına yakın kargılık ve kuru alanda başlayan yangın Barış B.'ye ait narenciye bahçesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın fazla büyümeden söndürülürken 30 adet yetişmiş narenciye ağacı ile 5 dönüme yakın kargılık alan kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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