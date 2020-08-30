Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Şevkat Yerimdar
03:00 Kadın
06:00 Her Yerde Sen
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Bay Yanlış
11:15 Sen Çal Kapımı
14:00 Baraj
16:15 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaparsın Aşkım
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika