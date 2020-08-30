Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Recep İvedik 4
01:30 Suikastçilerin Şifresi
02:30 Siyah Beyaz Aşk
03:15 Müzik Arası
04:30 Akasya Durağı
07:00 Ankara'nın Dikmeni
08:15 Corgi
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Kara Murat Fatih'in Fedaisi
13:00 Hekimoğlu
14:45 Çatı Katı Aşk
16:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri
17:15 Gazi Koşusu
17:20 Çatı Katı Aşk
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çatı Katı Aşk
20:00 Harry Potter ve Melez Prens
23:15 Uzak Ara Eğlence
23:30 Suikastçilerin Şifresi
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika