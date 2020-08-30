Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Hacker
00:30 Kuaförüm Sensin
02:00 Hacker
03:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Türk Malı
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm
15:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
16:30 Emine
16:30 Beyoğlu Güzeli
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Hababam Sınıfı
21:45 Süt Kardeşler
23:30 Ölümcül Oyun
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika