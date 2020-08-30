Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Hıçkırık
00:15 Ehl-i Beyt Aşkına
02:10 Filinta
02:20 Yeşil Deniz
04:15 Yedi Numara
04:20 Hangimiz Sevmedik
05:35 İncir Ağacı
06:40 Shrek 3
06:45 İncir Ağacı
08:05 Uğurlugiller
08:30 Diriliş Ertuğrul
09:05 Perihan Abla
10:30 Diriliş Ertuğrul
11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
11:05 Gülşen Abi
11:25 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel
11:50 Yedi Numara
12:45 Anadolu'da Yanan Çoban Ateşi
13:30 Tövbeler Olsun
13:50 Yeditepe İstanbul
15:55 Tövbeler Olsun
16:40 Keşif
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
20:00 Tövbeler Olsun
23:15 Ya İstiklal Ya Ölüm
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika