30 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

30 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
30.08.2021 06:42
30 Ağustos 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Taktik Analiz
04:00 Spor Artı
05:00 Futbol Anadolu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:50 Süper Lig Goller
10:00 Spor Manşet
11:30 Almanya - Türkiye
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
17:25 İsveç - Hollanda
19:00 Spor Merkezi
19:30 Futbol Aklı
20:55 Sırbistan - Rusya
23:00 Transfer Gündemi
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