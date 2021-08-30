30 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Taktik Analiz

04:00 Spor Artı

05:00 Futbol Anadolu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:50 Süper Lig Goller

10:00 Spor Manşet

11:30 Almanya - Türkiye

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

17:25 İsveç - Hollanda

19:00 Spor Merkezi

19:30 Futbol Aklı

20:55 Sırbistan - Rusya

23:00 Transfer Gündemi