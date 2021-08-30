30 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:30 Yeni Hayat

02:20 Diriliş Ertuğrul

04:10 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

05:05 Tövbeler Olsun

08:10 Kalk Gidelim

11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın

11:25 Kalk Gidelim

12:30 Anadolu'da Yanan Çoban Ateşi

13:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel

14:15 Seneye Bu Zamanlar

16:15 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Tozkoparan İskender: Zafer

22:30 Seksenler