Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Trio
01:20 Z Raporu
02:00 A. Demirspor - Hk Ümraniyespor
03:45 Derbi Klip
04:00 C. Alanyaspor - İstanbulspor
05:45 Derbi Klip
06:00 V. Karagümrük Ankaragücü
07:45 Derbi Klip
08:00 A. Demirspor Hk Ümraniyespor
09:45 Derbi Klip
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Bir Derbi Günü
13:00 Geçmişten Günümüze
14:00 Lig Merkezi
16:00 Trabzonspor - Galatasaray
16:30 Galatasaray - Trabzonspor
17:00 Bir Derbi Günü
18:00 Trabzonspor - Galatasaray
19:00 Geçmişten Günümüze
20:00 beIN Süper Lig
21:45 Trabzonspor - Galatasaray
23:45 beIN Süper Lig
Son Dakika › TV › 30 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika