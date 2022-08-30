30 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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30 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

30.08.2022 06:43
30 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

30 Ağustos 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Özetler

03:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yılport Samsunspor

04:45 Stadyum

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Manisa Futbol Kulübü - Altaş Denizlispor

08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

12:45 Spor Toto 1. Lig Özetler

12:55 Spor Takvimi

13:00 Spor Bülteni

14:00 Gündem Futbol Transfer

15:55 Spor Takvimi

16:00 Spor Haftasonu

16:55 Beyçimento Bandırmaspor - Göztepe

19:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

19:10 Gençlerbirliği - Pendikspor

21:15 Stadyum

21:40 Altay - Ankara Keçiörengücü

22:30 Stadyum Devre Arası

22:45 Altay - Ankara Keçiörengücü

23:45 Stadyum

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Kaynak: InterSinema.com

Erzurumspor Kulübü, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 30 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 30 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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