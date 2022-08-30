Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Özetler
03:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yılport Samsunspor
04:45 Stadyum
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Manisa Futbol Kulübü - Altaş Denizlispor
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
12:45 Spor Toto 1. Lig Özetler
12:55 Spor Takvimi
13:00 Spor Bülteni
14:00 Gündem Futbol Transfer
15:55 Spor Takvimi
16:00 Spor Haftasonu
16:55 Beyçimento Bandırmaspor - Göztepe
19:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
19:10 Gençlerbirliği - Pendikspor
21:15 Stadyum
21:40 Altay - Ankara Keçiörengücü
22:30 Stadyum Devre Arası
22:45 Altay - Ankara Keçiörengücü
23:45 Stadyum
Son Dakika › TV › 30 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika