Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Mükemmel Eşleşme
03:20 Balkan Ninnisi
06:25 Yedi Numara
08:30 Mükemmel Eşleşme
11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
11:20 Mükemmel Eşleşme
11:50 Tozkoparan İskender: Zafer
13:55 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel
15:00 Son Taarruz
16:00 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı 100. Yıl Özel Konseri
22:00 Balkan Ninnisi
Son Dakika › TV › 30 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika