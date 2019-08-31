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30 Ağustos'a armağan

3 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine binlerce kişinin iştirakiyle gerçekleştirilen bisiklet turu ile katıldı.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine binlerce kişinin iştirakiyle gerçekleştirilen bisiklet turu ile katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 kilometrelik bisiklet turuna Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte katıldı.


30 Ağustos Zaferinin yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor A.Ş. tarafından gerçekleştirilen Bisiklet Turu, Büyükşehir Belediyesi önünden başladı. Etkinliğe, ellerindeki Türk Bayraklarıyla binlerce kişi katıldı. Büyükşehir Belediyesi önünde katılımcılara seslenen Başkan Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş.'ye 30 Ağustos Zaferinin yıldönümünde böyle güzel bir organizasyon yaptığı için teşekkür etti. Katılımcıların Zafer Bayramını kutlayan Başkan Büyükkılıç, "Cenabı Allah Ay Yıldızlı Türk Bayrağımızı elimizden almasın. Vatanına, milletine, devletine, dinine sahip çıkan nesiller olarak yaşamamızı sağlasın" diye konuştu.


Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da konuşmasında Başkan Büyükkılıç'a böyle güzel bir organizasyon nedeniyle Kayseri halkı adına teşekkür ederek katılımcıların Zafer Bayramını tebrik etti. Konuşmaların ardından katılımcılarla birlikte Bakan Taner Yıldız tarafından öz çekim yapıldı ve startın verilmesiyle Zafer Turu başladı. Bisiklet turuna Taner Yıldız ve Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bürokratlar ve binlerce Kayserili katıldı. Ellerindeki Türk Bayrakları ile bisiklet turuna katılan binlerce Kayserili, 30 Ağustos Zaferi'ne muhteşem bir görüntü sundu. Zafer marşları eşliğinde yapılan 10 kilometrelik bisiklet turu Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri önünde sona erdi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:06 Kaynak: İHA
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