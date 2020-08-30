30 Ağustos'a özel konser ve ışık gösterisi - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve Dijital Gösterim Merkezleri'nde yaşatılacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti ile başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabulü ile devam edecek kutlamalar, resmi geçit töreninin ardından akşam da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürecek. Saat 20.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı'na özel konser gerçekleştirilecek. Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı olarak yayımlanacak.

BÜYÜK ZAFER, 300 İHA İLE GÖKLERE YAZILACAKKonserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile '30 Ağustos Zaferi' temalı ışık gösterisi gerçekleştirilecek. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel anlatımla gökyüzüne yansıtılacak.DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZLERİ'NDE 30 AĞUSTOS

İletişim Başkanlığı'nın Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde kurduğu Dijital Gösterim Merkezleri de '30 Ağustos Zaferi' temasıyla ziyaretçileri ağırlayacak. 30 Ağustos Zaferi'nin anlam ve önemini unutturmamak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletin verdiği mücadele, görsel teknolojiler kullanılarak dijital ortamda sergilenecek. 30 Ağustos Zaferi'nin, sinematik ses sistemi eşliğinde 3 boyutlu resim (hologram), 360 derece video ve video haritalama (mapping) teknikleriyle anlatılacağı merkezlerde, görme engelliler için görme engelli yolu, işitme engelliler için işaret dili ile anlatım imkanı da bulunuyor.