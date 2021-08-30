30 Ağustos Zafer Bayramı çelenk ve geçit töreniyle başladı - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı çelenk ve geçit töreniyle başladı

ANTALYA - Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma ve geçit töreni gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde sabah 09.15'te çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı'na koyulan çelenk törenine, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, CHP Milletvekilleri Aydın Özer, Rafet Zeybek, Çetin Osman Budak, MHP Milletvekilleri Abdurrahman Başkan, İYİ Parti Milletvekili Feridun Bahşi, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, İl Emniyet Müdürü Vekili Tamer Özakıncı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunma törenin ardından, geçit törenine geçildi. Günün önlem ve anlamını içeren konuşmayı İl Garnizon Komutanlığından Piyade Binbaşı Ufuk Arabacı gerçekleştirdi. Arabacı, "Türk ordusunun İşgal kuvvetlerine karşı Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir. İşgal güçleri girdikleri her yerde adeta tarihi kinlerini kusarcasına kadınımımıza, yaşlımıza, çocuklarımıza dünyada eşine az rastlanır işkence, zulüm ve hakaretlerde bulunmuştur. İşte böylesine umutsuz görünen, üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal Paşa ve dava arkadaşları bir bağımsızlık meşalesi yakarak, ya istiklal ya ölüm parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır" dedi.

Arabacı'nın konuşmasının ardından halk oyunlarıyla devam eden törende, 7'den 70'e vatandaşlar etkinlikleri ilgiyle izledi. Törende bir köpeğin geçit törenine katılan askerlerin yanından ayrılmaması da dikkat çekti. Bazı vatandaşlar da törene balkonlarından eşlik etti.

Tören sonunda Vali Yazıcı, vatandaşların bayramını kutladı.Tören sırasında evlerinde olan vatandaşlar da balkonlardan ellerindeki Türk Bayraklarıyla kutlamalara ortak oldu.