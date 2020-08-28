30 Ağustos Federasyon Kupası heyecanı başlıyor

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan, 30 Ağustos Federasyon Kupası, 29-30 Ağustos tarihlerinde Marmara Golf Sahası'nda oynanacak.

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan, 30 Ağustos Federasyon Kupası, 29-30 Ağustos tarihlerinde Marmara Golf Sahası'nda oynanacak. 29-30 Ağustos tarihlerinde İstanbul Silivri'de yer alan Marmara Golf Sahası'nda düzenlenecek turnuvaya Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İGK, İGGA, Kuşadası Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Samsun Golf Kulübü, Serik BGA, Bahçeşehir GJK, Marmara Golf Kulübü, Atayurt S.K., Başkent Golf S.K, Moda Golf Kulübü, National AGGA, Taurus Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü'nden ve ferdi lisanslı ilk gün 99, ikinci gün ise 84 golfçü katılacak. İki gün oynanacak şampiyonada 18 yaş ve altı oyuncular 29 Ağustos'da, 19 yaş ve üstü oyuncular 30 Ağustos'da sahaya çıkacak. Oynanan müsabakaların ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek. Turnuvayı kazananın ismi, Federasyon Kupası'nın üzerine yazdırılacak. Geçen sene yine Marmara Golf Sahası'nda yapılan müsabakaların şampiyonu, 148 gross skorla İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Ilgın Zeynep Denizci olmuştu. (İHA)

Marmara, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:22 - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › 30 Ağustos Federasyon Kupası heyecanı başlıyor - Son Dakika

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