30 Ağustos hastaneler tatil mi? - Son Dakika

30 Ağustos hastaneler tatil mi?

30 Ağustos hastaneler tatil mi?
Son Güncelleme: 29.08.2023 20:08

30 Ağustos'un resmi tatil sayılmasıyla beraber çoğu kurum ve iş yerleri tatil bu nedenle de vatandaşlar buna bağlı konuları araştırıyor. Peki, 30 Ağustos hastaneler tatil mi? İşte merak edilen konunun detayları…

Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan Büyük Taaruz'u kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl ülkemizde resmi tatil olarak sayılmaktadır. Resmi tatil olan Zafer Bayramında çoğu çalışan izinlidir bu nedenle izin gününde dışarıya çıkacak ve 30 Ağustos kutlamalarına gidecek vatandaşlar ise 30 Ağustos hastaneler tatil mi sorusunun yanıtını araştırdı. Peki, 30 Ağustos hastaneler tatil mi?

30 AĞUSTOS ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Zafer Bayramı, 1922'de Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramımızdır.

30 Ağustos zaferi için ilk kutlama, Cumhuriyet'in ilanından sonra, 1924 yılında Dumlupınar'a bağlı Çal köyü yakınlarında yapıldı. "Başkumandan Zaferi" adıyla düzenlenen törenlere Mustafa Kemal Atatürk de katıldı ve eşi Latife Hanım ile birlikte "Meçhul Şehit" anıtının temelini attı. 30 Ağustos kutlamalarının milli bayram olarak ilan edilmesi ise 1926 yılında gerçekleşti ve bayram Türk ordusuna ithaf edildi. Başlangıçta daha sade törenlerle kutlanırken 1960'lı yıllardan itibaren daha kapsamlı ve geniş katılımlı törenler düzenlendi.

Birinci Dünya Savaşından yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesini imzalamak zorunda kaldı. 1881 yılında Duyun-u Umumiye İdaresi ile ekonomik bağımsızlığını kaybetmiş olan imparatorluk, Mondros Mütarekesi ile siyasi bağımsızlığını da yitirmiş oldu. Mütarekenin 7. maddesi, itilaf devletlerinin güvenliklerini tehlikede gördükleri stratejik yerleri işgal etmelerine izin veriyordu ve Anadolu topraklarının fiilen işgali kısa süre içinde başladı. Son olarak 15 Mayıs 1919'da Yunan kuvvetlerinin İzmir bölgesine yaptıkları çıkarma, üç yıl sürecek olan Milli Mücadelenin fitilini ateşledi.

30 AĞUSTOS VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ 2023?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olmasından dolayı hastanelerin acil bölümleri açık olacak.

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 30 Ağustos hastaneler tatil mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: 30 Ağustos hastaneler tatil mi? - Son Dakika
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