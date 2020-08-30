30 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

19.00 A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve çalışmalarını bu tesiste sürdürecek.

GAZİ KOŞUSU

17.15 Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına, 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen, Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. Dev derbiye 14'ü erkek, 1'i dişi olmak üzere 3 yaşlı 15 safkan İngiliz tayı katılacak.GALATASARAY17.00 Sarı kırmızılı takımda yeni sezon hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇESarı lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ11.00-18.00 Siyah beyazlılar, günü çift antrenmanla tamamlayacak.

KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİFinal21.00 Wolfsburg - Lyon

VOLEYBOLCEV U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası Finali21.00 TÜRKİYE - Fransa/Sırbistan

BİNİCİLİK13.00 Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları'nın ikinci ayak müsabakaları tamamlanacak.15.00 Ödül töreni

GOLF10.00 'Marinbase 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası 2020' İstanbul Kemer Country Club'da düzenlenecek. 16.30 Ödül töreni

TENİS

19.30 Bakırköy Tenis Kulübü Zafer Kupası müsabakaları sona erecek.