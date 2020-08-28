30 Ağustos programında yer alan tebriklerin kabulü iptal edildi - Son Dakika

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı programı içinde yer alan valilik makamında tebriklerin kabulü Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında saat 10: 30'da valilik makamında tebriklerin kabulü programı, Korona virüs (Covit-19) mücadele kapsamında iptal edilmiştir" denildi.
Öte yandan program saat 10: 00'da Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlarken, saat 11: 15'de şehitlik ziyareti ile son bulacak. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:21 - Kaynak: İHA
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