30 Ağustos programında yer alan tebriklerin kabulü iptal edildi - Son Dakika

Öte yandan program saat 10: 00'da Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlarken, saat 11: 15'de şehitlik ziyareti ile son bulacak. - BİLECİK

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında saat 10: 30'da valilik makamında tebriklerin kabulü programı, Korona virüs (Covit-19) mücadele kapsamında iptal edilmiştir" denildi.

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