Son Dakika Haberleri: 30 Ağustos provası göz doldurdu
Son Dakika Güncel Haber

30 Ağustos provası göz doldurdu

54 dakika önce

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılan prova, vatandaşlardan tam not aldı.

30 Ağustos provası göz doldurdu, System.String[]

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılan prova, vatandaşlardan tam not aldı.


Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda prova düzenlendi. Vatandaşların ilgiyle izlediği provada, halk oyunları gösterisi yapıldı ve öğrenciler şiir okundu. Harbiye Marşı eşliğinde düzenlenen geçit töreninde Mehmetçikler, izleyenlerden büyük alkış aldı.


Vatandaşlarda, cep telefonları ile provayı kaydetti. - KAYSERİ

Cumhuriyet Meydanı, Zafer Haftası, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cuma namazı çıkışı Ali Babacan'a Bilderberg sorusu
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı Son Dakika: MSB duyurdu: Dünkü operasyonlarda toplam 24 terörist etkisiz hale getirildi Bakan Pekcan'dan velilere uyarı: Merdiven altı tabir edilen ve CE işareti bulunmayan ürünlere dikkat

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 12:37:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 30 Ağustos provası göz doldurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]