30 AĞUSTOS PROVASI VE TÖRENİ NEDENİYLE BU YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK - Son Dakika

İSTANBUL Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı tören kutlamaları ve genel prova nedeniyle kapatılacak yolları açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları nedeniyle 29 Ağustos 2021 Pazar günü Vatan Caddesi'nde yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yapılacak tören kutlamaları kapsamında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle belirtildi:

Alternatif Yollar1. Turgut Özal Millet Caddesi2. Fevzipaşa Caddesi3. Atatürk Bulvarı

4. Sahil Kennedy Caddesi