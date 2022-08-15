30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Zafer Bayramı resmi tatil mi? - Son Dakika
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30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Zafer Bayramı resmi tatil mi?

15.08.2022 19:51
30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Zafer Bayramı resmi tatil mi?

Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşıyor. Bugünde resmi tatil olup olmadığını erak eden vatandaşlarımız araştırmaları sürdürüyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Zafer Bayramı resmi tatil mi?

30 Ağustos Resmi Tatil Mi sorusu ile birçok vatandaşın merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Cumhuriyetin kuruluşunda önemli bir payı olan Büyük Taarruz savaşının zaferle sonuçlanması sonrası her yıl kutlanmaya başlanan 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Zafer Bayramı resmi tatil mi? İşte detaylar haberimizde...

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağutos resmi tatil oluyor. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

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