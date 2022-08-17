30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı resmi tatil mi?30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün? 29 Ağustos yarım gün mü? - Son Dakika
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30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı resmi tatil mi?30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün? 29 Ağustos yarım gün mü?

17.08.2022 18:37
30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı resmi tatil mi?30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün? 29 Ağustos yarım gün mü?

30 Ağustos resmi tatil mi sorusuna cevap arayan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yurt genelinde yapılacak olan kutlamalar dolayısıyla tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarına başladı. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı resmi tatil mi?30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün? 29 Ağustos yarım gün mü?

30 Ağustos 1922 tarihinin Zafer Bayramı olarak kutlanmasının nedeni İstiklal Savaşı'nda düşman kuvvetlerin ülkeden tamamen çıkarılması yolunda kazanılmış bir zafer olmasıdır. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı resmi tatil mi?30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün? 29 Ağustos yarım gün mü? İşte detaylar haberimizde...

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos milli bayram olduğu için direkt olarak resmi tatil olarak kayıtlara geçiyor. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için resmi tatil ilan edildi.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos yarım gün olarak sayılmıyor. 29 Ağustos normal bir şekilde ilerleyecek.

2022 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Yılbaşı: 1 Ocak cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs pazartesi - çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz cumartesi - salı

Demokrasi ve Birlik Günü: 15 Temmuz cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim cumartesi

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Son Dakika Soğuk Haber 30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı resmi tatil mi?30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün? 29 Ağustos yarım gün mü? - Son Dakika


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SON DAKİKA: 30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı resmi tatil mi?30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün? 29 Ağustos yarım gün mü? - Son Dakika
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