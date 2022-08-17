30 Ağustos 1922 tarihinin Zafer Bayramı olarak kutlanmasının nedeni İstiklal Savaşı'nda düşman kuvvetlerin ülkeden tamamen çıkarılması yolunda kazanılmış bir zafer olmasıdır. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı resmi tatil mi?30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün? 29 Ağustos yarım gün mü? İşte detaylar haberimizde...
30 Ağustos milli bayram olduğu için direkt olarak resmi tatil olarak kayıtlara geçiyor. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için resmi tatil ilan edildi.
29 Ağustos yarım gün olarak sayılmıyor. 29 Ağustos normal bir şekilde ilerleyecek.
Yılbaşı: 1 Ocak cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs pazartesi - çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz cumartesi - salı
Demokrasi ve Birlik Günü: 15 Temmuz cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim cumartesi
Son Dakika › Soğuk Haber › 30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı resmi tatil mi?30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün? 29 Ağustos yarım gün mü? - Son Dakika