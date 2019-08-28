Son Dakika Haberleri: 30 Ağustos'ta Marmaris'te uçmayan kalmayacak
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30 Ağustos'ta Marmaris'te uçmayan kalmayacak

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesi Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı açıklandı.

30 Ağustos'ta Marmaris'te uçmayan kalmayacak, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesi Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı açıklandı.


Programda bir değişikliğe imza atan Marmaris Belediyesi 'Uçmayan Kalmasın' etkinliği adı altında sağlık koşulları elverişli olan engelli vatandaşlara deniz paraşütü ile uçuş gerçekleştirecek.


Marmaris Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı belli oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı şu şekilde; 29 - 30 Ağustos'ta İndigo Satranç Eğitim Merkezi'nde satranç turnuvası, 11. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali kapsamında 'Barışa Dans' etkinliği de aynı gün 20.30'da start alacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni ile kutlanacak programın ardından bir dizi etkinlik düzenlenecek. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Rüzgar Marmaris Limanı Yolcu İskelesi'nde, TCG Gelibolu ve TCG Gurbet ise Aksaz Limanı'nda ziyarete açılacağı etkinlikler akşam da zafer yürüyüşü ile devam edecek.


Marmaris Belediyesi tarafından "Bayrağını al gel" sloganıyla düzenlenecek yürüyüşün ardından 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda Aksaz Bandosu konseri, 'Barışa Dans' etkinliği yapılacak. Etkinlikler, Zakkum'un konseri ile sona erecek.


Öte yandan engelli vatandaşların deniz sporlarını yapabilmesi için yapılacak 'Uçmayan kalmasın' adı altında ki etkinlikte sağlık durumu elverişli olan engelliler deniz paraşütü ile uçuş gerçekleştirecek. - MUĞLA

Zafer Haftası, Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 07:57 Kaynak: İHA
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