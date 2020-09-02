30 Ağustos'ta tek başına şehitliği ziyaret eden Ahmet'e hediye forma - Son Dakika

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri sırasında şehitlikte tanıştığı ve makam aracı ile evine bıraktığı Erbosan Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ahmet Amaratlıcan'ı makamında ağırladı.

Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Ekinci, polis şehitliğine otobüsle tek başına gelen, şehitler için dua eden öğrenci ile tanıştığını ve gururlandığını söyledi.

Ahmet'in, "Şehitlere görevimi yerine getirmek için geldim." dediğini aktaran Ekinci, "Ahmet'in bu cevabı beni çok etkiledi. Nerede oturduğunu sordum ve uzak bir mesafede oturduğunu öğrendim. Ahmet'in bu davranışı beni çok duygulandırdı. Geleceğimizden çok ümitvarım ve gururluyum. Gözümüz arkada kalmadan ülkemizi Ahmetlere emanet edeceğiz. O gün Ahmet'e tekrar görüşeceğimizi söylemiştim. Bundan sonra Ahmet'le biz ağabey-kardeş olarak görüşmeye devam edeceğiz." dedi.

Ahmet Amaratlıcan da şehitlikte tanıştıktan sonra kendisini makam aracıyla evine bırakan, bugün de makamında misafir eden Ekinci'ye teşekkür etti.

"Şehitler vatanı için canlarını feda etti." diyen Ahmet, eğitiminin ardından diş hekimi olmak istediğini söyledi.

Okulunu özlediğini vurgulayan Ahmet, maske, mesafe ve temizlik kuralları dikkate alınarak yüz yüze eğitimin bir an önce başlamasını diledi.

Konuşmaların ardından Ekinci, Ahmet Amaratlıcan'a Kayserispor forması hediye etti.

Ekinci, 30 Ağustos'ta sosyal medya hesabından, "Erbosan Ortaokulu 6. sınıf öğrencimiz Ahmet'i, Polis Şehitliğimizde tanıdım. Şehitlerimiz için geldim diyor ve tek başına. Dostlar sevinsin, düşmanlar düşünsün. 30 Ağustos ruhu yaşıyor. Sözleştik. Görüşeceğiz. İyi ki varsın Ahmedim." twitini paylaşmıştı.