30 Ağustos Tenis Turnuvası Sona Erdi

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Tenis müsabakaları sona erdi.



02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Tenis kortlarında düzenlenen tenis müsabakalarında toplam 134 sporcu mücadele etti.



14 yaş altı ve 14 yaş üstü kategorilerinde yarışan raketlerin kıyasıya mücadelesi sonucunda Zafer Kupası 14 yaş altı bayanlarda Sema Gül Akkaya birinci, erkeklerde ise Ahmet Hakan Özkan birinci oldu. 14 Yaş Üstü Bayanlarda Sıla Akyol birinci olurken, erkeklerde ise Emin Çakıcı birinci oldu.



Kıran kırana ve tempolu geçen maçlar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakada dereceye giren sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ