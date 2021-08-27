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30 Ağustos'un coşkusu İSFANBUL Tema Park'ta - Son Dakika

30 Ağustos'un coşkusu İSFANBUL Tema Park'ta

27.08.2021 11:00
30 Ağustos'un coşkusu İSFANBUL Tema Park'ta, System.String[]

Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İSFANBUL Tema Park, ziyaretçilerine unutulmaz bir 30 Ağustos Zafer Bayramı yaşatmayı planlıyor.

Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İSFANBUL Tema Park, ziyaretçilerine unutulmaz bir 30 Ağustos Zafer Bayramı yaşatmayı planlıyor.

İSFANBUL Tema Park'tan yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos'a özel gösteri, yarışma ve kutlamaların gerçekleştirileceği İSFANBUL Tema Park, Zafer Bayramı'nda tüm eğlence ve adrenalin tutkunlarına unutulmaz bir kutlama deneyimi yaşatacak.

Nefeskesen, Bir Zamanlar İstanbul, Viking ve King Kong gibi eğlence ünitelerinin yer aldığı tema park, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu daha da artıracak. HADO Milli Takımı'nın 30 Ağustos'a özel gösteri maçı da yapacağı, kutlama, yarışma ve maskot şovlarının da gerçekleştirileceği Tema Park, adrenalin tutkunlarına heyecan dolu bir zafer coşkusu yaşatacak.

Büyük küçük herkes eğlence ve adrenaline doyacak

Heyecan, adrenalin ve eğlence tutkunlarına özel tasarlanan Adalet Kulesi ile macera severler, 50 metre yükseklikten bütün İstanbul'u çığlıklar içinde kuşbakışı seyredecek. 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkarak dünyanın en iyi 4. roller coasterı seçilen Nefeskesen'in yanı sıra 70 kilometre hızla giden ve 30 metre yükseğe çıkan Maceraperest, büyük küçük herkesi eğlence ve adrenaline doyuracak. Sulu eğlence sevenlerin favorisi Viking, beklenmedik bir anda 15 metreden aşağıya harika bir düşüşle eğlence tutkunlarının nefesini kesecek.

Eski İstanbul'a özlem duyanlar ise Bir Zamanlar İstanbul ünitesi ile tarihi bir yolculuğa çıkacak. Atlı karıncadan çarpışan arabalara, sihirli odadan saray salıncağına, masal ağacından şatoya kadar 30'a yakın eğlence ünitesinin yer aldığı İSFANBUL Tema Park, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da tüm ailenin eğlence ve adrenalinde buluşacağı ortak nokta olacak. 30 Ağustos'a özel, HADO Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek HADO Milli Takımı'nın Türkiye'nin en büyük açıkhava sahnelerinden biri olan İsfanbul Açıkhava Sahnesi'nde gösteri maçı yapacağı, bando gösterileri eşliğinde tema parkın sevimli maskotları Vega ve Viking'in dansları, Nefeskesen sahne Viking Meydan'daki interaktif yarışmalar, ziyaretçilere eğlenceli dakikalar yaşatacak.

"Okul öncesi enerji atmak için iyi bir fırsat"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, "Her özel gün, bayram ve tatillerde olduğu gibi geleceğimizin şekillendiği, tarihimizin dönüm noktaları arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da hazırladığımız özel kutlama ve gösterilerle ziyaretçilerimize unutulmaz bir gün yaşatacağız. Eğlence ve adrenalinin her an dorukta yaşandığı tema parkımız, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tarihin, coşkunun ve kutlamaların merkezi olacak. Ziyaretçilerimiz bu unutulmaz günü güven içinde birbirinden farklı eğlence ünitelerimiz ile coşkuyla kutlayacak. Pazartesi gününe denk gelen tatil ayrıca okulların açılışına bir hafta kala çocukların, aileleriyle vakit geçirerek enerji depolamaları için iyi bir fırsat olacak. 30 Ağustos'un coşkusunu yaşamak, okula başlamadan önce tüm enerjisini depolamak isteyen büyük küçük tüm ziyaretçilerimizi parkımıza eğlenmeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

30 Ağustos, İstanbul, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 30 Ağustos'un coşkusu İSFANBUL Tema Park'ta - Son Dakika Ekonomi


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