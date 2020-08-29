30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Şentürk, mesajında, 30 Ağustos'un İstiklal Savaşı'nın en büyük zaferi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, bağımsızlık inancını ve hür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirtti.

Şentürk, şunları kaydetti:

"Bu büyük zafer, milletimizin ortak değerlerde bütünleşerek, birlik ve beraberlik içerisinde yazdığı bir destandır. Türk milleti, ülkesini tehdit altında gördüğünde olağanüstü bir vatanseverlik, birlik ve beraberlikle her türlü tehdidi bertaraf etmiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, ülkesi ve milletiyle sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bu sefer savaşımız tüm dünyayı tehdit eden Kovid-19 virüsü. Bulaşıcılığı çok yüksek olan bu virüsle savaşmak için silahımız belli. Hep birlikte bu virüsten kurtulmak ve bu savaşı da kazanmak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Maalesef, koronavirüs salgınının yeniden ivme kazanmaya başladığı şu günlerde, bu önemli zaferin yıl dönümünü toplu programlarla değil de evlerimize, iş yerlerimize şanlı Türk bayrağımızı asarak haklı gururumuzu, sevincimizi yansıtalım. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zaferinin 98'inci yıl dönümünde başta Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Milletvekili Yaşar Tüzün

Milletvekili Tüzün de "30 Ağustos Zafer Bayramı, tam bağımsızlığın adı, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşıdır." ifadesini kullandı.

Tüzün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"30 Ağustos tarihi, topraklarımızın işgalden kurtarılıp Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline ilk harcın konulduğu gündür. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ulusal kurtuluş savaşımızın zaferle taçlandığı günü ifade eden 30 Ağustos, Türk milletinin zincirlerden kurtulduğu, özgür, onurlu, insanca bir yaşam için ödediği bedellerin sonunda elde ettiği şanlı bir zaferdir. Bundan dolayıdır ki 30 Ağustos, tam bağımsızlıktır, toprak bütünlüğüdür, birliktir, kardeşliktir. 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. Bizlere özgür ve mutlu Türkiye'yi emanet eden, Türkiye Cumhuriyeti"nin mimarı ve kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beydemir de mesajında, 30 Ağustos 1922 tarihinde ilan edilen zaferin, Türk milletinin makus talihinin değiştiği, istikbalinin bağımsızlık tacı ile taçlandığı zafer olduğunu vurguladı.

Bu toprakların "vatan" olabilmesi için büyük bedeller ödendiğini ve başları kınalı ana kuzularının kanları ile sulandığını vurgulayan Beydemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bize emanet bırakılan bu cennet vatanın ilelebet payidar olabilmesi için toplumumuzun tüm kesimlerinin, tüm fertlerinin azimle çalışması zaruridir. Bizler, bilimin öncülüğünde ülkemizin geleceğine pozitif katkılar sağlamak için çalışmaktayız. 'Vatanını en çok seven vazifesini en iyi yapandır' fikrinden hareketle bilimsel bilgi ile donanımlı, ahlaki değerlere sahip, vatan ve millet olguları ile harmanlanmış ve geleceğimize ışık tutacak genç nesiller yetiştirme arzumuz ve şevkimiz çoğalarak devam etmektedir. Bir süredir tüm dünya ile birlikte yurdumuzu da etkisi altına alan Kovid-19 salgını dolayısıyla bu yılki 30 Ağustos heyecanımız buruk olsa da gelecek yıllarda yeniden coşku ve gururla kutlayacağımız bayramların temennisindeyiz. Bu duygu ekseninde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 30 Ağustos Zaferi'nin kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını tereddüt etmeden veren aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."