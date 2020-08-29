30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında Türk Ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 98. yıl dönümünü milletçe kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

30 Ağustos'un,l zamanın en güçlü orduları karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna giden yolda kadını erkeği, genci yaşlısıyla doğusundan batısına kuzeyinden güneyine top yekün bir savunmanın yapıldığı ve büyük bir destanın yazıldığı tarih olduğunu anımsatan İlhami Aktaş, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, yedi düvele karşı kanını ve canını ortaya koyarak var oluş mücadelesi vermiş, şanlı tarihini 30 Ağustos Zaferi ile taçlandırmıştır. Milli birlik ve beraberlik ruhuyla vatanını canı pahasına koruyan Aziz Türk milleti, eşine az rastlanır bir destan yazmış, vatan ve bayrak sevgisinin önüne hiçbir gücün geçemeyeceğini bütün dünyaya göstermiş, mazlum milletlere ilham ve umut kaynağı olmuştur.

Bu toprakları vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin tüm dünyaya örnek olan mücadele azmi, sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz, her geçen gün gelişen ve büyüyen Cumhuriyet'imizin en büyük güvencesidir. Eşsiz zaferlerle kurulduğu günden itibaren daima büyüyen, gelişen ve dünyanın önde gelen devletleri arasındaki müstesna yerini alan ülkemiz, 2023 hedeflerine doğru emin ve kararlı adımlarla yürümektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyet'imizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı ve milletinin istiklali ve istikbali için canını ortaya koyarak bize bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum."