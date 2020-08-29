30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Karacan, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içinde olduklarını belirterek, "Hiçbir gücün Türk milletini esir alamayacağını dünyaya ilan ettiğimiz, adeta küllerinden yeniden doğarcasına mücadele ile kazanılan zaferin 98. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içindeyiz. Milli ve manevi değerlerimize inancımız sayesinde o günlerde olduğu gibi bugün de yarın da aynı kararlılıkla güçlü Türkiye yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu şanlı zaferimizi ebediyete kadar ve en güzel şekilde koruyacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ise yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimizin en onurlu sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümünde tüm vatandaşlarımızın bu özel gününü gönülden kutluyorum. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok zafere ve mücadeleye imza atmış, hiçbir dayatma ve sömürüyü kabul etmeden her şart ve durumda şerefli duruşunu muhafaza etmiştir. 30 Ağustos tarihi milli birlik ve beraberliğimizin, nesilden nesile aktarılan mücadele ruhunun ve eşsiz kurtuluş destanının adıdır. Milletimizin feraseti sayesinde Malazgirt'teki ruhu her daim yaşatarak büyük ve güçlü Türkiye için yeni zaferlerin kazanıldığına hep birlikte şahitlik ediyoruz."

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milleti olarak, Büyük Taarruz Zaferimizin 98. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında, şehitlerimizin canı ve kanıyla yazılan bu zafer aziz milletimin geleceğini de belirlemiştir. Dünya üzerinde emsali olmayan ve her milletin saygı duyduğu bu zafer, düşman işgalinden kurtulmamıza ve cumhuriyetimizin kurulmasına vesile olmuştur. Yediden yetmişe, birlik ve beraberlikle, vatanın her karış toprağını savunan bir milletin evlatları olarak bizlere düşen sorumluluk daha çok çalışmak ve üretmek, ülkemizi ve şehrimizi daha müreffeh bir hale getirmektir."

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak da mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

"30 Ağustos, işgalci postalları altında ezilen Anadolu topraklarının Türk milletinin öz yurdu olduğunun 9 asır sonra bir kez daha tüm cihana ilanıdır. 1071 yılında Malazgirt'te kendisinden kat be kat üstün bir düşmana karşı zafer kazanan, Anadolu'yu yurt edinen Sultan Alparslan'ın yerinde bu kez, en bedbaht günlerinde dahi milletinin boynunu eğmesine müsaade etmeyen ve Anadolu'daki köklerimizi güçlendiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardır. Kahramanlıklar ve fedakarlıklarla dolu kurtuluş destanımız bize yalnızca kutsal vatan toprağını emanet etmekle kalmamış, bizlere okuyup idrak etmemiz gereken nice ibretler de bırakmıştır. Güçlü bir iradenin ve vatan sevgisinin karşısında hiçbir gücün duramayacağı gerçeği bunların başında gelir."