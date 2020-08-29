30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa mesajında, 30 Ağustos zaferinin, tarihi şan, şeref ve kahramanlıkla dolu Türk milletinin en büyük zaferlerinden biri olduğunu vurguladı.

Palancıoğlu, 30 Ağustos 1922 tarihinin vazgeçilmez vatan sevgisini tüm dünyaya gösteren en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu, Cumhuriyet'in temellerinin 30 Ağustos'ta elde edilen büyük zaferle atıldığını kaydetti.

Bu büyük zafer ile Türk milletinin azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiğini vurgulayan Palancıoğlu, "Bugün de birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, ecdadımızın emaneti olan Cumhuriyetimizi hakkıyla muhafaza ve müdafaa etmek üzere canla başla çalışıyor, belirlenmiş olan 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan ise 30 Ağustos Zaferi'nin vatan toprağı işgal altında bulunan Türk milletinin, yokluklara rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele gösterdiğini bildirdi.

Sebati Ataman da 30 Ağustos zaferinin Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ve Türk milletinin değil tüm ulusların özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin bayramı olduğunu belirtti.