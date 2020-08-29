30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Çiçek, mesajında, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, 98 yıl önce bugün, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazarak, işgal güçlerini yurttan kovmak için bağımsızlık ateşini, Büyük Taarruz'u başlatarak yaktığını kaydetti.

26 Ağustos 1071'de Malazgirt Savaşı ile Anadolu'yu yurt yapan bu milletin, 26 Ağustos 1922'de başlayan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Anadolu'nun yurt kalmasını sağladığını belirten Çiçek, şöyle devam etti:

"Son 300 yıldır sürekli geri çekilen, sürekli savunmada kalan Türk ordusu nihayet taarruza kalktı. Bu topraklarda Kocatepe'de bir ulusun kaderi Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde değişti. Milli Mücadele'nin zaferle neticelenmesinde çok büyük rolü olan ve Anadolu'nun en değerli, en kadim şehirlerinden biri olan Afyonkarahisar, hiç şüphesiz cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve sağlamlaştırıldığı yerdir. Anadolu'yu canıyla kanıyla bizlere vatan kılan ve bu uğurda büyük bir cesaret ve kararlılıkla mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Büyük Taarruz Zafer Haftamız kutlu olsun."