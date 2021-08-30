30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika

Muş Valisi İlker Gündüzöz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Gündüzöz, mesajında, Cumhuriyetin kuruluşunu müjdeleyen büyük zaferin 99. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türk milletinin Sultan Alparslan önderliğinde 26 Ağustos 1071'de Malazgirt Zaferiyle geldiği Anadolu'dan hiçbir suretle vazgeçmeyeceğini Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Başkomutanlık Meydan Muhaberesi Zaferiyle tüm dünyaya haykırdığını aktaran Gündüzöz, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1922 günü başlayan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarından düşmanın ayak izleri silinmiş ve vatan kurtarılmıştır. Bu zafer, Anadolu insanının kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, topyekün verdiği onurlu bir mücadelenin eseridir. Milletimiz bu şanlı zaferle milli hakimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiştir. Şanlı bayrağımızın semalarımızda özgürce dalgalandığı bu kutsal topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde nice bin yıllar diliyorum."