30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandığını belirtti.

30 Ağustos Zafer bayramının 99. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve sevincini yaşadıklarını ifade eden, Çağatay, şunları kaydetti:

"Bu şanlı zafer, 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yürütülen ve bir milletin destansı mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın zafer ile taçlandırıldığı gündür. Dünya tarihine damga vuran milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olmakla birlikte asırlardır hür yaşayan bir milletin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır."