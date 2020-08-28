30 Ağustos Zafer Bayramı Beyoğlu'nda farklı etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika

BEYOĞLU Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak. Galata Köprüsü'nde açılacak olan 'Başkumandan Büyük Taarruzu Anlatıyor' Açıkhava Fotoğraf Sergisi ile başlayacak etkinlikler, Galata Kulesi Meydanı'nda düzenlenecek Piyano Resitali ile devam edecek.

Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı virüs salgını nedeniyle açık havada düzenleyeceği birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak. 29 Ağustos Cumartesi günü başlayacak olan etkinlikler kapsamında ilk olarak saat 19.30'da Galata Köprüsü'nde 'Başkumandan Büyük Taarruzu Anlatıyor' Açıkhava Fotoğraf Sergisi vatandaşların beğenisine sunulacak. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un akıllarda kalan kareleriyle tarihe kısa bir yolculuk yapma imkanı bulacak.

GALATA KULESİ'NİN GÖLGESİNDE PİYANO RESİTALİ

Kutlamalar, 30 Ağustos Pazar günü de devam edecek. Galata Kulesi Meydanı'nda, Kulenin gölgesinde saat 18.00'da düzenlenecek Piyano Resitali'nde Ünlü Genç Piyanist Büşra Kayıkçı katılımcılara müzik ziyafeti sunacak. Açık alanlarda düzenlenecek olan etkinliklerde virüs salgınına karşı her türlü önlemler alınacak.