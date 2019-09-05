Son Dakika Haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı Bilardo Kupası Sona Erdi
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30 Ağustos Zafer Bayramı Bilardo Kupası Sona Erdi

2 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği 2019 yılı faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı Bilardo Kupası sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Bilardo Kupası Sona Erdi, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği 2019 yılı faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı Bilardo Kupası sona erdi.


30 Ağustos - 02 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanan bilardo turnuvasına 32 lisanslı sporcu katıldı. Dereceye girebilmek için mücadele eden sporcular 3 Bant 40 sayı maraton eleme usulü yapılan müsabakalarda ter döktü.


Müsabakalar sonunca altın madalyanın sahibi Murat Tosunbayraktar olurken, Baran Beyaz ikinci, Veysel Karamanlı üçüncü, Levent Kartal dördüncü olarak müsabakaları tamamladı.


Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları takdim edildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Bilardo Kupasında dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Zafer Haftası, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:55 Kaynak: İHA
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