30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıla yakışır şekilde coşkuyla kutlanacak

Etkinlikler kapsamında sabah Vilayet Meydanı'nda başlayacak kutlamalar, Atatürk Bulvarı'nda geçit töreni ile devam edecek. Sazova Bilim Kültür Sanat Parkı'nda 20 optimist sporcusunun Zafer Kupası mücadelesi vereceği bu özel günde, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve odaların da katılımıyla 'Zafer Yürüyüşü' düzenlenecek. Son olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından Porsuk Çayında botlar ve gondollar ile düzenlenecek fener alayı ile zaferin coşkusu zirveye çıkacak.

Türk tarihinin en önemli ve anlamlı zaferlerinden biri olan 30 Ağustos, Eskişehir'de yine büyük bir coşku ile kutlanacak. Sabah 09.00'da Vilayet Meydanı'nda çelenk töreni ile başlayacak kutlamalar, saat 10.30'da Atatürk Bulvarı'nda geçit töreni ile devam edecek.

Etkinlikler kapsamında saat 16.00'da Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda 8-14 yaş kategorisinde yaklaşık 20 sporcu, 'Optimist Zafer Kupası'nda kıyasıya mücadele edecek.

Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve odaların düzenlediği 'Başkomutanımız Atatürk ile Zafer Alayı' ise saat 19.00'da ise Atatürk Caddesi Adalar girişinden başlayacak. Büyük bir katılımın olması beklenen yürüyüşün ardından ise büyük zaferin coşkusu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği 'Fener Alayı' ile taçlanacak. Porsuk Çayı üzerinde saat 21.00'de botlar ve gondollar ile gerçekleştirilecek geçit törenine bu yıl da binlerce Eskişehirlinin katılması bekleniyor.

Büyükerşen "Türkiye Cumhuriyeti'nin, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, çocuğuyla yetişkiniyle birlikte, adalet, barış ve huzur içinde yaşaması hepimizin ortak temennisidir. Bunu hayata geçirmenin görevi de, bu cumhuriyetin insanları olarak hepimize düşmektedir. Bunun ilk şartı da, Atatürk'ün gösterdiği bilim ve akıl yolunda ilerlemektir. Bu minvalde tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos'u bu yıl da büyük bir coşku ile kutlayacağız. Sabah 9.00'da Vilayet Meydanı'nda başlayacak törenin ardından 10.30'da Atatürk Bulvarı'nda geçit töreni düzenlenecek. Ardından Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda çocuklarımız Optimist Zafer Kupası'nda ter dökecek. Akşam ise 19.00'da sivil toplum kuruluşları ve odaların da katılımıyla büyük yürüyüşe katılacağız. Son olarak 21.00'de botlarla muhteşem bir fener alayı gerçekleştireceğiz. Ben tüm hemşehrilerimi bu etkinliklere davet ediyorum. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde 30 Ağustos Zafer Bayramımızı hep birlikte Eskişehir'e yakışır şekilde kutlayalım" dedi.