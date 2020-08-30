30 Ağustos Zafer Bayramı çelek sunma töreni ile kutlandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. Yıl dönümü şehitlik ziyareti ve çelenk sunma töreni ile kutlandı.

Saat 10.15'te Edremit Askeri Şehitliğinde bir araya gelen protokol üyeleri saygı duruşu ve İstiklal Marşını okudu. Daha sonra tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Duaların ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına çiçekler bıraktı. Şehitlikte ikinci töreni ise Polis Şehitliğinde gerçekleştirildi. Mezarlara çiçeklerin bırakılmasından sonra yine şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Kutlamaya daha sonra Şehit Hamdi Bey Meydanında devam edildi. Çelenklerin Atatürk Anıtına konulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Binbaşı Alper İçer yaptı. Meydan törenlerine protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Kaymakam Turgan Ünsal ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan daha sonra vatandaşların bayramını kutladı. Pandemi nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda törene katılanlar sosyal mesafe ve maske kuralına özenle riayet etti.

Kutlama törenlerine Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Fuat Kara, mülki ve idari amirler, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR