Son Dakika Haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu 41 Burda'da yaşanacak
Son Dakika Yaşam Haber

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu 41 Burda'da yaşanacak

59 dakika önce

Kocaeli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu 41 Burda AVM'de düzenlenecek etkinliklerle yaşanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu 41 Burda'da yaşanacak, System.String[]

Kocaeli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu 41 Burda AVM'de düzenlenecek etkinliklerle yaşanacak.


Kocaeli'nin izmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bando takımı gösterisi ile kutlayacak. 30 Ağustos Cuma günü tüm ziyaretçilerine Türk bayrakları dağıtacak olan 41 Burda AVM, saat 18.00'de gerçekleştirilecek bando gösterisi eşliğinde büyük zaferin 97. yılını coşku dolu heyecanla kutlayacak. - KOCAELİ

Zafer Haftası, Kocaeli, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaşıntı ve ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın kulağından sinek larvaları çıktı
Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, konserinde kendisine şişe fırlatılınca sahneyi terk etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:22:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu 41 Burda'da yaşanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]