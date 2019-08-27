30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu 41 Burda'da yaşanacak
59 dakika önce
Kocaeli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu 41 Burda AVM'de düzenlenecek etkinliklerle yaşanacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:23 Kaynak: İHA
Kocaeli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu 41 Burda AVM'de düzenlenecek etkinliklerle yaşanacak.
Kocaeli'nin izmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bando takımı gösterisi ile kutlayacak. 30 Ağustos Cuma günü tüm ziyaretçilerine Türk bayrakları dağıtacak olan 41 Burda AVM, saat 18.00'de gerçekleştirilecek bando gösterisi eşliğinde büyük zaferin 97. yılını coşku dolu heyecanla kutlayacak. - KOCAELİ
Kaşıntı ve ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın kulağından sinek larvaları çıktı Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, konserinde kendisine şişe fırlatılınca sahneyi terk etti