Burada ilçe Müftülüğü din görevlileri Kur'an tilavetinde bulundu, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler de şehitler dua etti, ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Daha sonra protokol ile şehit aileleri ve Muharip Gaziler Derneği üyeleri, şehitliği ziyaret etti.

Kaynak: AA

Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika

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