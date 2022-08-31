Kazakistan'da Büyük Zafer'in 100. yılı törenle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği binasında Büyükelçi Ufuk Ekici ve Askeri Ataşe Albay Fatih Pala'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Kazakistan Genelkurmay Başkanı Birinci Yardımcısı Tümgeneral Nurlan Karbenov'un yanı sıra büyükelçiler, uluslararası kuruluşların başkanları, yabancı elçiliklerin askeri ataşeleri ile ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Kazakistan Silahlı Kuvvetler Bandosu tarafından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu.

Büyükelçi Ekici, törende yaptığı konuşmada, bu yıl Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Gelecek yıl Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Türk milleti, şanlı ordusunun bu zaferi ile bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya bir kere daha göstermiştir." dedi.

Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünü bu yıl diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünü idrak ettiği kardeş Kazakistan Cumhuriyeti'nde kutlamanın ayrı bir gurur kaynağı olduğunu kaydeden Ekici, "Cumhurbaşkanlarımızın önderliğinde iki kardeş ülke ilişkileri genişletilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükselmiştir. Dostluğa dayalı ilişkilerimiz her alanda olduğu gibi savunma sanayi alanında da gelişmektedir." ifadesini kullandı.

Resepsiyonda davetlilere konser eşliğinde Türk mutfağından ikramlar sunuldu.