Son Dakika Haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı Erciyes Tırmanışı yapıldı
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30 Ağustos Zafer Bayramı Erciyes Tırmanışı yapıldı

4 saat önce

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı Erciyes zirve tırmanışı tamamlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Erciyes Tırmanışı yapıldı, System.String[]

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı Erciyes zirve tırmanışı tamamlandı.


Erciyes Dağı'nın Çobanini bölgesinde çadırlarını kuran dağcılar, saat 03: 00 sıralarında Şeytanderesi kulvarından tırmanışa başlayarak sabah saat 07.15 sıralarında Erciyes Dağı'nın zirvesine ulaştı. 6 ilden 5 bayan 44 erkek dağcı, zirvede tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Dağcılar, saat 11: 00'da kamp yerine döndü.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Murat Eskici, zirve tırmanışına katılan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Zafer Haftası, Erciyes, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
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