30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği başladı

Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen "Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği" Başkan Hamit Kılıç'ın yaptığı başlama vuruşu ile start aldı.

Turnuvaya Bafra'dan 9, Alaçam'dan ise 1 takım katılıyor. 2009 - 2011 yaş arası sporcuların mücadele edeceği turnuvada maçlar eski kapalı spor salonunun yanında bulunan suni çim sahada oynanacak. 20'şer dakikalık iki devreden oluşan maçlarda takımlar sınırsız oyuncu değiştirme hakkına sahip olacaklar. Turnuvada maçlar Bafralı resmi hakemler tarafından yönetilecek.

Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği'ne Hacınabispor, 1930 Bafraspor, Mevlanaspor, Bafra İdman Yurdu, Genç Bafra, 1453 Fetih Spor, Dededağı Spor, Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, Bafra 23 Nisan Futbol Kulübü ve Alaçam Spor takımları katılıyor. Final müsabakasının 27 Ağustos Cuma günü oynanacağı turnuvada, final öncesi ödüllü penaltı yarışması yapılacak.

Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, şunları söyledi:

"Hepimiz sporun iyileştirici, birleştirici gücüne inanıyoruz. Spor; sadece sağlık değil, aynı zamanda doğru bir eğitim biçimidir. Sporun tüm insanları sevinç ve heyecan etrafında buluşturan ortak bir olgu olduğu gerçeğinden hareketle düzenlediğimiz futbol şenliğimizde dostluk ve kardeşlik çerçevesinde mücadele edecek olan takımlarımıza ve sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum." - SAMSUN